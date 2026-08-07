Grêmio não deve ter Krovinovic contra o São Paulo por entrave

Má notícia para o torcedor tricolor. O Grêmio dificilmente contará com Filip Krovinovic na partida contra o São Paulo, neste sábado (8), na Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O meia croata ainda aguarda a conclusão do processo de regularização para atuar oficialmente pelo clube. Neste momento, o visto de trabalho do jogador ainda não está publicado no Diário Oficial da União.
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Com esse entrave, nesse sentido, a tendência é que o reforço fique fora da relação para enfrentar o Tricolor Paulista. Dessa forma, a estreia de Krovinovic deve acontecer apenas na próxima rodada do Brasileirão, quando o Imortal visita o Atlético, no domingo (16), na Arena MRV.
Grêmio mantém expectativa pelo reforço
Mesmo sem condições de estrear, Krovinovic já participa normalmente das atividades no CT Luiz Carvalho e segue integrado ao elenco comandado por Luís Castro. Ao longo da semana, o meia trabalhou com o restante do grupo e iniciou o processo de adaptação ao futebol brasileiro, enquanto aguarda apenas a liberação documental para ficar à disposição da comissão técnica.
O Tricolor inicia a rodada na 17ª colocação, com 22 pontos, abrindo o Z4. Dessa forma, a equipe precisa vencer o São Paulo para tentar deixar a parte de baixo da tabela e ganhar confiança antes da sequência da temporada. Aliás, compromisso seguinte será contra o Atlético.
Na ausência do croata, dessa forma, o Grêmio deve entrar em campo com Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.
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