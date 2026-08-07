Marlon Gomes revela bastidores da ida ao Shakhtar e “saudade do Vasco”

Revelado pelas divisões de base do Vasco, o meio-campista Marlon Gomes deixou o clube carioca há pouco mais de dois anos para defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Desde então, o atleta precisou lidar com um cenário completamente inédito em sua trajetória, pois vivenciou a guerra de perto.

Antes de acertar a mudança para o futebol ucraniano, o jogador admitiu que hesitou por causa da situação geopolítica do país. No entanto, a perspectiva dele mudou completamente depois que o atleta teve uma conversa com Alex Teixeira, visto que Alex é uma figura marcante na história do clube ucraniano e ainda atuou como seu ex-companheiro de equipe no Cruz-Maltino.

Desde a invasão russa em 2022, a equipe de Donetsk abandonou sua sede original, passou a mandar partidas longe de seus domínios e convive rotineiramente com constantes deslocamentos logísticos.

“Lembro que era Ano Novo. Estava em Mangaratiba, no dia 31, e quem me liga é o Alex Teixeira, que jogou aqui e é um paizão para mim. Ele e o Nenê, quando eu e o Andrey (Santos) subimos para o profissional, abraçaram muito a gente. Temos uma amizade muito legal até hoje. O Alex me ligou e falou que um diretor do Shakhtar, que era amigo dele, tinha procurado informações sobre mim, sobre quem era o Marlon Gomes como atleta e como eu era internamente dentro do clube”, detalhou para a ESPN,

“De cara, eu falei para ele, porque tenho muita intimidade. ‘Pô, Teixeirinha, lá está em guerra. Como é que eu vou me transferir para lá? Não sei nada de lá’. Ele me explicou como era a estrutura do clube, a situação atual, batemos mais um papo e pronto”, contou.

‘Saudades do Vasco’

Apesar de enfrentar uma significativa distância geográfica, Marlon Gomes assegura, por outro lado, que acompanha o time carioca com muita frequência e, além disso, nutre um profundo desejo de retornar, em algum momento, ao clube responsável por projetar a sua carreira esportiva.

“Sinto muita saudade. Saudade do dia a dia daquele grupo, do clube e da torcida. Eu sempre fui um torcedor dentro de campo. Tem vídeos meus em que, quando a bola parava, eu estava ali no meio do campo cantando junto com a torcida. Sinto muita falta disso. Toda vez que estou no Rio, minha família, que é toda vascaína, e alguns tios perguntam sobre isso”, disse.

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Negociado pela diretoria vascaína por R$ 64 milhões em janeiro de 2024, por outro lado, o atleta esteve perto de trocar a Ucrânia pelo RB Leipzig em 2025. Apesar disso, a negociação não avançou, consequentemente, desse modo, o profissional permaneceu vinculado à equipe ucraniana.

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