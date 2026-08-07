Atlético ganha reforços e tem apenas um desfalque contra o Remo

O Atlético muda o foco após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e volta suas atenções para o Brasileirão. Neste sábado (8), às 18h30, o Galo enfrenta o Remo, no Mangueirão, pela 22ª rodada da competição. Para o compromisso em Belém, Eduardo Domínguez contará praticamente com todo o elenco disponível e fará apenas uma mudança forçada na equipe titular.

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O único desfalque confirmado é o lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras, pela rodada anterior do Brasileirão, e cumprirá suspensão automática. Com isso, Kauã Pascini deve ganhar a oportunidade entre os titulares. O jovem formado nas categorias de base aparece como principal alternativa para ocupar a posição na equipe alvinegra.

Mudança acontece apenas na lateral

Além disso, o Galo segue sem poder contar com Índio e Léo Duarte, que permanecem em recuperação no departamento médico. Patrick também continua fora das opções. O volante avança na recuperação de uma grave lesão no joelho, já participa de atividades no campo e, ao mesmo tempo, aguarda a liberação para voltar a disputar partidas oficiais.

O duelo, assim, representa mais uma oportunidade para o Galo buscar regularidade no Brasileirão após o avanço no mata-mata nacional. Enquanto tenta somar pontos importantes na competição, o clube também acompanha a evolução dos jogadores entregues ao departamento médico para ampliar as opções do elenco nas próximas semanas.

A tendência, nesse sentido, é que Eduardo Domínguez preserve a estrutura utilizada na classificação sobre o Juventude pela Copa do Brasil. Dessa forma, apenas a lateral esquerda deve sofrer alteração, enquanto o restante da equipe será mantido. O provável time conta com Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard.

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