Vasco alinha projeto de R$ 120 milhões para CT sob a gestão de Lamacchia

A ampliação e a estruturação do Centro de Treinamento do Vasco integram as principais metas de Marcos Lamacchia, investidor com negociações avançadas para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol do clube a partir de 2027.

Para viabilizar a iniciativa, representantes do clube e do empresário reuniram-se nesta quinta-feira com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere. Nesse contexto, a obra acontecerá no endereço do atual CT Moacyr Barbosa e demandará um custo aproximado de R$ 120 milhões.

Como desdobramento, a gestão de Pedrinho e a equipe de Lamacchia contrataram o arquiteto Renato Malki, profissional responsável pelo projeto do novo CT do Red Bull Bragantino, considerado pela diretoria vascaína como uma referência na América do Sul.

Conforme ilustra o material audiovisual apresentado, o empreendimento abrangerá uma área total superior a 79 mil metros quadrados, além de uma área construída de cerca de 17 mil metros quadrados.

Estrutura do novo CT do Vasco

No que tange à infraestrutura, o planejamento contempla quatro campos, três edifícios e uma recepção central. Entre as estruturas previstas, o primeiro prédio abrigará o departamento de Saúde e Performance, a Comunicação e o setor administrativo.

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Adicionalmente, o complexo incluirá um edifício de hotelaria, equipado com quartos para atletas, auditório, refeitório e cozinha industrial, bem como um prédio de lazer voltado para a realização de eventos. As informações são do portal ge.

Apesar do avanço, a execução da obra depende da emissão de alvarás, da obtenção de garantias totais por parte da Prefeitura e, primordialmente, da assinatura definitiva da SAF. Por conseguinte, a diretoria planeja reuniões periódicas com o poder municipal.

Desse modo, o clube busca precaver-se contra eventuais alternâncias no comando governamental e possíveis alterações na legislação vigente, assegurando toda a documentação necessária. Por fim, o acordo encaminhado para a venda da SAF estipula que os R$ 120 milhões destinados ao CT poderão ser diluídos ao longo de dez anos, viabilizando tanto a ampliação do terreno quanto a modernização integral do espaço.

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