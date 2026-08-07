Santos tem visita ilustre em meio à preparação para jogo do Brasileiro

O Santos contou com uma visita ilustre nesta sexta-feira (7), em mais uma sessão de treinos visando ao jogo contra o Athletico-PR, no próximo domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o ídolo santista Giovanni, que teve três passagens pelo clube, esteve no CT Rei Pelé e conversou com jogadores e comissão técnica.

LEIA MAIS: Não poupa ninguém! Neymar transforma redes em palco para responder críticas

O ex-jogador aproveitou para conversar com Elano, atual gerente das categorias de base do Santos, e com atletas como Willian Arão e Neymar. Inclusive, Giovanni atuou com o atacante em 2010. Na ocasião, ele retornou ao clube para se aposentar e o craque despontava como um dos principais nomes do futebol brasileiro. Juntos, a dupla conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil naquele ano.

No gramado do CT, Cuca promoveu um treino técnico e tático. No entanto, a definição do time que enfrentará o Furacão deve sair somente nos trabalhos de sábado, véspera do confronto.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Neymar não enfrenta o Athletico. Além do camisa 10, o Santos não terá o zagueiro Lucas Veríssimo, o lateral-esquerdo Vinícius Lira, os meias Gustavo Henrique e Pepê Fermino, e atacante Moisés, todos lesionados. Por outro lado, o lateral-direito Igor Vinícius não enfrentou o Remo por uma lombalgia e é dúvida para o duelo.

O provável Santos para o jogo do próximo domingo tem: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Caballero (Rollheiser) e Gabigol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.