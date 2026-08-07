PSG x Manchester United: escalações e onde assistir

PSG e Manchester United se enfrentam neste sábado (8), às 12h (de Brasília), no Estádio Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, em um dos principais amistosos da pré-temporada europeia. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na preparação para a nova temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na MUTV (YouTube).

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Como chega o PSG

O PSG ainda busca recuperar o ritmo após iniciar sua preparação com uma derrota por 3 a 0 para o Mallorca, na última quarta-feira. A equipe comandada por Luis Enrique tenta deixar para trás o resultado negativo e começar a ganhar forma antes dos primeiros compromissos oficiais, após uma temporada em que conquistou o Campeonato Francês e a Champions League.

Para o confronto, o treinador espanhol terá o retorno de jogadores que participaram da Copa do Mundo. Marquinhos, Vitinha e João Neves voltam a ficar à disposição depois da eliminação de suas seleções nas oitavas de final. O zagueiro brasileiro pode atuar improvisado na lateral esquerda, já que Nuno Mendes está lesionado.

Por outro lado, Luis Enrique ainda não poderá contar com alguns dos principais nomes do elenco. Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery, Doué e Lucas Hernández, que chegaram às semifinais do Mundial com a França, seguem de férias e ainda não retornaram aos trabalhos.

Como chega o Manchester United

Já o Manchester United chega ao amistoso em um momento mais positivo. A equipe venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no último compromisso e ganhou confiança para a sequência da preparação. O time inglês também vive a expectativa de disputar novamente a Champions League após garantir sua classificação para a competição.

A principal novidade para o duelo será Bruno Fernandes. O português retorna aos trabalhos após disputar a Copa do Mundo e deve reforçar o meio-campo ao lado de Andrey Santos e Mason Mount. No setor ofensivo, Matheus Cunha também está de volta e pode começar entre os titulares.

O United, porém, ainda terá uma baixa importante. Lisandro Martínez, que disputou a final da Copa do Mundo com a Argentina, ainda não retornou ao elenco. O confronto em Gotemburgo será, portanto, mais um teste para que Michael Carrick encontre a melhor formação antes do início da temporada.

PSG x Manchester United

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 08/08/2026, às 12h (de Brasília).

Local: Estádio Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia.

PSG: Safonov; Pacho, Zabarnyi, Beraldo e Marquinhos; Mayulu, Vitinha e João Neves; Mbaye, Kvaratskhelia e Dro Fernández. Técnico: Luis Enrique.

Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven e Shaw; Tielemans, Mason Mount e Bruno Fernandes; Amad Diallo, Mbeumo e Matheus Cunha. Técnico: Michael Carrick.

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