Corinthians tenta evitar cláusula de Rojas em renovação de Depay

O Corinthians ainda não concluiu a renovação de contrato de Memphis Depay. Afinal, o clube tenta incluir garantias jurídicas para evitar uma situação semelhante à chamada “Cláusula Rojas”, sugerida pelo estafe do atacante durante as negociações. A informação é do portal “ESPN”.

Internamente, o Timão reconhece que pode enfrentar novos problemas de fluxo de caixa e atrasos de pagamentos, cenário que abriria espaço para uma rescisão sem custos caso a cláusula seja incluída no novo vínculo.

Além do impasse jurídico, a renovação também esbarra em questões políticas. Pessoas próximas a Osmar Stábile ainda defendem o encerramento da parceria com o atacante.

Confiança no acordo

Os departamentos financeiro e de futebol apoiam a permanência de Memphis. Ambos avaliam o holandês como um jogador diferenciado e destacam o interesse do atleta em seguir no clube.

Apesar das divergências, a tendência é de que as partes cheguem a um acordo. Durante a partida contra o Internacional, na Neo Química Arena, Osmar Stábile afirmou a torcedores que “falta pouco” para o desfecho da negociação. O jogador, inclusive, já passou pelos exames médicos, reforçou o desejo de permanecer no Corinthians e marcou presença na Arena na última quinta-feira (6).

“Estamos próximos de contar com ele. Não tive o privilégio ainda de jogar com ele, mas é muito decisivo, tem um brilho diferente e vai nos ajudar muito. A renovação está perto de acontecer e vai nos ajudar muito. Só trabalhei com ele quatro dias, mas vai dar peso, qualidade e experiência.”, disse Fernando Diniz.

Relembre o caso Matías Rojas

Livre no mercado em 2023, Matías Rojas incluiu em seu contrato com o Corinthians uma cláusula que permitia a rescisão unilateral em caso de atraso salarial. Além disso, o clube ficaria obrigado a quitar todos os valores previstos até o fim do vínculo.

Em fevereiro de 2024, o meia comunicou a rescisão ao clube paulista, assim como alegou atraso no pagamento de direitos de imagem e cobrou mais de R$ 40 milhões.

Após semanas de negociações, Rojas abriu mão dos juros previstos pela Fifa e pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o que facilitou o acordo entre as partes.