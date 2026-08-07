Flamengo reformula estratégia de marca e lança plataforma

O Flamengo apresentou nesta sexta-feira (7/8) uma nova estratégia de marca e negócios, baseada no conceito de “sportainment” – termo que une esporte e entretenimento. Segundo divulgação realizada pelo próprio clube, a iniciativa busca integrar diferentes áreas de atuação, como produção de conteúdo, experiências para torcedores, produtos e serviços, em uma única plataforma.

De acordo com o Rubro-Negro, o projeto começou o desenvolvimento há cerca de um ano e reorganiza o portfólio de marcas em três frentes: Esportes, Entretenimento e Legado & Formação. Assim, a proposta também prevê maior integração entre os canais de comunicação e as ações comerciais do clube.

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“O Flamengo é uma das maiores marcas do Brasil e possui uma conexão única com sua torcida. Nosso desafio foi estruturar essa grandeza em um modelo integrado de marca e negócios, colocando o torcedor no centro de todas as decisões e preparando o clube para novas oportunidades de crescimento”, afirmou a diretora de Comunicação e Conteúdo do Flamengo, Flávia da Justa.

Flamengo apresenta novidades da plataforma

Entre as primeiras ações anunciadas está o novo Hub Digital. Ele reúne o portal oficial e a loja virtual em um mesmo ambiente, além da integração das demais plataformas digitais do clube. Outra novidade é o lançamento da URU.HUB, estrutura voltada para a produção, distribuição e comercialização de conteúdos. Segundo o Flamengo, a plataforma também permitirá ampliar a presença de conteúdos do clube em canais de terceiros.

A reformulação inclui ainda uma nova arquitetura de marcas, com foco na integração entre diferentes áreas de relacionamento com o torcedor por meio de ferramentas de dados e CRM. Para apresentar a estratégia ao público, o Flamengo lançou a campanha “Flamengo Sem Intervalo”. Ela terá divulgação nos canais digitais do clube, além de rádio e mídia exterior.

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