Ferencváros x Real Madrid: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta a campo neste sábado (8) para mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27. A equipe espanhola enfrenta o Ferencváros, da Hungria, às 14h (de Brasília), na Groupama Arena, em Budapeste.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming) e Real Madrid TV (streaming).
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Como chega o Ferencváros
A temporada 2026/27 já começou na Hungria, e a equipe disputou sete partidas entre as fases preliminares da Liga Europa e o campeonato nacional. O time comandado pelo técnico Balázs Borbély eliminou Vojvodina e Twente e venceu o Górnik Zabrze por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase. Além disso, o clube mantém um bom retrospecto em casa e marcou nos últimos 12 jogos na Groupama Arena.
Para o duelo, Borbély deve controlar a carga dos jogadores, já que o amistoso acontece entre os confrontos de ida e volta contra o Górnik Zabrze. Bence Ötvös, lesionado no joelho, está fora, enquanto Lenny Joseph, destaque ofensivo e autor de três gols na Liga Europa, pode ser poupado ou ter poucos minutos.
Como chega o Real Madrid
Por outro lado, o time merengue vem de dois testes na pré-temporada. Primeiro, goleou o Leganés. Depois, empatou com a Fiorentina. Agora, Mourinho aproveita a sequência de jogos para dar mais ritmo ao elenco e definir as principais opções para o início da temporada.
No ataque, Endrick aparece como uma das principais novidades. O brasileiro deve receber uma oportunidade entre os titulares e ganhar mais minutos, especialmente enquanto Mbappé ainda não voltou aos trabalhos com o elenco. Outro jovem que vem aproveitando o período de preparação é Alexis Ciria. O atacante ganhou espaço durante a ausência de Vini Jr e chamou a atenção de Mourinho com suas atuações.
Vini Jr, por sua vez, está perto de retornar ao time. O brasileiro deve voltar a vestir a camisa do Real Madrid poucos dias após acertar a renovação de contrato com o clube espanhol.
Ferencváros x Real Madrid
Amistoso Internacional
Data e horário: sábado, 08/08/2026, às 14h (de Brasília).
Local: Groupama Arena, em Budapeste.
Ferencváros: Dibusz; Zohoré, Osváth, Raemaekers e Corbu; Cruz, Sevikyan e Rommens; Yusuf, Bagi e Lisztes. Técnico: Balázs Borbély.
Real Madrid: Lunin; Dumfries, Joan Martínez, Rivas e Carreras; Camavinga, Valverde e Arda Güler; Ciria, Endrick e Vini Jr. Técnico: José Mourinho.
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