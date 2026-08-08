Apresentado, Domingos Duarte explica demora em acerto com o São Paulo

O São Paulo apresentou, nesta sexta-feira (7), o zagueiro Domingos Duarte. O defensor assinou contrato até julho de 2028 e fez questão de explicar o motivo de ter demorado a fechar com o Tricolor, em uma negociações que durou algumas semanas.

“Tenho uma menina de seis meses. É complicado para a minha mulher ficar sozinha, é uma mudança grande da Europa para cá. Por isso tive dúvidas, mas o Rafinha conseguiu me convencer, assim como a minha família. Estou muito contente, com muita vontade de encarar esse desafio. Depois de tudo resolvido, fiquei bem empolgado de estar aqui”, revelou o zagueiro português.

O jogador treina há três semanas com o elenco do São Paulo, mas foi anunciado somente na última quinta-feira, por conta do transfer ban imposto ao clube. Dessa maneira, o defensor diz que já tem condições de fazer sua estreia pelo clube.

“É verdade que estava parado, mas, em três semanas, dá para recuperar o ritmo. Se jogo ou não, depende do treinador. Posso ajudar com a experiência que tenho, com o espírito de ganhar, de querer sempre mais. É isso que posso agregar ao time dentro das minhas características”.

Zagueiro gosta de ter a posse de bola

Em seguida, Domingos Duarte relatou que gosta de sair jogando e preferiu não destacar suas qualidades na entrevista coletiva.

“Minhas características não gosto muito de falar, melhor deixar para quando jogar e vocês decidirem no que sou bom e no que sou ruim. O Brasileirão tem muita qualidade, é um jogo de que gosto bastante, de ter a bola, desfrutar disso. Atuei muitos anos na Espanha, e foram anos em que sofremos um pouco mais no aspecto defensivo. Eu fazia isso muito bem, mas muitas vezes era bloco médio, baixo, não tínhamos a bola. Eu queria um clube que me prometesse ter a bola. Tenho características para ajudar a equipe nisso”, destacou.

Dessa maneira, o defensor está entre os relacionados do São Paulo para enfrentar o Grêmio neste sábado (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, ele se junta a outros três zagueiros à disposição do técnico Dorival Júnior: Arboleda, Sabino e Osorio.

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