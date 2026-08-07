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Fluminense anuncia renovação de contrato de Ruan Sales, joia da base

Fluminense anuncia renovação de contrato de Ruan Sales, joia da base
Fluminense anuncia renovação de contrato de Ruan Sales, joia da base -

O Fluminense anunciou oficialmente a renovação de contrato com o volante Ruan Sales, de 18 anos. Conforme o novo acordo, a promessa de Xerém passa a ter vínculo válido até o final de 2029, além de ter recebido uma significativa valorização salarial e um substancial aumento na multa rescisória.

O jovem atleta chamou bastante atenção da comissão técnica quando. Ele estreou no time profissional durante um amistoso contra o Nova Iguaçu, disputado no começo de, por sua vez, julho.

Dado que o vínculo anterior terminava apenas em maio de 2027, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do momento em que chegasse o próximo mês de novembro.

Com o objetivo de evitar absolutamente qualquer risco de perder a joia, a diretoria tricolor se antecipou no mercado e, além disso, segurou o jovem talento, visto que ele ainda cumpre o seu primeiro ano na categoria sub-20.

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Portanto, a tendência natural é que ele faça a transição. Assim, consequentemente, conquiste o seu espaço nos treinamentos do time principal. Ao mesmo tempo em que continuará jogando na equipe da base comandada por Fred.

“Quero agradecer a Deus e, também, ao Fluminense pela confiança de sempre. Estou muito feliz. Me sinto privilegiado por vestir a camisa tricolor e busco honrá-la cada vez mais. Há pouco tempo, tive a minha estreia como profissional e espero continuar dando retorno ao clube, ganhando muitos títulos”, disse ao site oficial.

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