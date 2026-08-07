Fluminense anuncia renovação de contrato de Ruan Sales, joia da base

O Fluminense anunciou oficialmente a renovação de contrato com o volante Ruan Sales, de 18 anos. Conforme o novo acordo, a promessa de Xerém passa a ter vínculo válido até o final de 2029, além de ter recebido uma significativa valorização salarial e um substancial aumento na multa rescisória.

O jovem atleta chamou bastante atenção da comissão técnica quando. Ele estreou no time profissional durante um amistoso contra o Nova Iguaçu, disputado no começo de, por sua vez, julho.

Dado que o vínculo anterior terminava apenas em maio de 2027, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do momento em que chegasse o próximo mês de novembro.

Com o objetivo de evitar absolutamente qualquer risco de perder a joia, a diretoria tricolor se antecipou no mercado e, além disso, segurou o jovem talento, visto que ele ainda cumpre o seu primeiro ano na categoria sub-20.

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Portanto, a tendência natural é que ele faça a transição. Assim, consequentemente, conquiste o seu espaço nos treinamentos do time principal. Ao mesmo tempo em que continuará jogando na equipe da base comandada por Fred.

“Quero agradecer a Deus e, também, ao Fluminense pela confiança de sempre. Estou muito feliz. Me sinto privilegiado por vestir a camisa tricolor e busco honrá-la cada vez mais. Há pouco tempo, tive a minha estreia como profissional e espero continuar dando retorno ao clube, ganhando muitos títulos”, disse ao site oficial.

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