Pedro Raul desencanta na temporada e busca espaço no ataque do Corinthians

O primeiro gol de Pedro Raul na temporada pode representar um ponto de virada em sua trajetória no Corinthians. Afinal, o atacante balançou as redes pela primeira vez em 2026 na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Embora o resultado não tenha evitado a eliminação alvinegra, o camisa 18 reforçou sua candidatura por mais espaço entre os titulares.

Dessa forma, a oportunidade surge em um momento delicado para o setor ofensivo. Yuri Alberto, titular absoluto da posição, está fora de combate após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. O atacante iniciou tratamento no departamento médico e deve desfalcar o Timão nas próximas semanas, algo que obriga a comissão técnica a buscar novas soluções para o comando de ataque.

Pedro Raul aparece como um dos principais candidatos a assumir essa vaga. Depois de um início de temporada discreto e sem conseguir balançar as redes, o centroavante aproveitou a oportunidade diante do Colorado para encerrar o jejum e recuperar confiança. O desempenho também mostrou um jogador mais participativo, que brigou com os zagueiros e ofereceu presença de área.

“Estou muito feliz por ele ter feito gol e participado bem do jogo. Antes de marcar, ele já tinha quase feito em situações parecidas, talvez até mais fáceis do que a bola que acabou entrando. Ele deu trabalho pra os zagueiros o tempo todo. É um jogador que a gente ganha para a sequência. Nós esperamos que ele aproveite o gol e essa injeção de ânimo para jogar com mais tranquilidade”, disse Diniz.

Disputa por uma vaga entre os titulares

A disputa, no entanto, está longe de ser definida. Além de Pedro Raul, o treinador tem à disposição o jovem Gui Negão, que segue sendo tratado como uma das grandes promessas do clube e busca consolidar seu espaço no elenco profissional. O inglês Jesse Lingard também disputa minutos no setor ofensivo, oferece mais mobilidade e versatilidade por também poder atuar mais centralizado.

Com Yuri Alberto fora, a concorrência ganha um novo capítulo. O tento, mesmo em uma noite de eliminação, pode ser o impulso que Pedro Raul precisava para recolocar seu nome na briga por uma vaga entre os titulares. Por fim, o desafio do atacante será transformar esse contexto em regularidade para se consolidar como uma alternativa no ataque corintiano.