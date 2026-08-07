Remo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Remo recebe o Atlético neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em situações diferentes na tabela, as equipes entram em campo buscando um resultado positivo: o Leão quer deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Galo tenta se aproximar da parte de cima da classificação.

Onde assistir

A partida entre Remo e Atlético terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Remo

Primeiramente, o Remo chega pressionado após a eliminação na Copa do Brasil diante do Santos. No confronto de ida, disputado na Vila Belmiro, as equipes ficaram no empate sem gols. Porém, na volta, realizada na última terça-feira (4), no Mangueirão, o time paraense acabou derrotado por 1 a 0 e se despediu da competição.

Além disso, a situação no Campeonato Brasileiro também exige reação. Atualmente, o Leão ocupa a penúltima colocação da tabela, com 21 pontos conquistados, e precisa voltar a vencer para iniciar uma recuperação na competição e se afastar da zona de queda. No entanto, o torcedor remista percebe que a margem é bem menor e acessível.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Atlético vive um momento mais positivo. Depois de empatar sem gols com o Juventude no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Galo garantiu a classificação com uma vitória por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, conquistada com gol no último lance da partida.

No Brasileirão, a equipe comandada por Eduardo Domínguez também busca manter a evolução. Dessa forma, o Atlético aparece na 10ª colocação, com 28 pontos, e uma vitória fora de casa pode aproximar o clube da briga pelo G6 e por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Contra o Remo, Renan Lodi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga.

REMO x ATLÉTICO

Brasileirão – 22ª Rodada

Data e horário: 08/08/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Patrick, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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