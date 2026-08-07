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Longevos! Veja quais jogadores estão há mais tempo no Flamengo

Longevos! Veja quais jogadores estão há mais tempo no Flamengo
Longevos! Veja quais jogadores estão há mais tempo no Flamengo -

O Flamengo detém dos jogadores mais longevos do país em seu elenco. Bruno Henrique e de Arrascaeta, por exemplo, estão no clube há mais de sete temporadas, sendo os que estão há mais tempo na Gávea.

O Jogada10 levantou, então, qual é a longevidade de cada um dos atletas utilizados pelo técnico Leonardo Jardim, que, curiosamente, é o que está há menos tempo no clube (apenas cinco meses). Confira só a lista!

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Longevidade no Flamengo

Em 2019, o Flamengo iniciou uma nova era, realizando grandes contratações e montando um time tão forte que deixa legado até os dias de hoje. Afinal, desde o ano citado, a equipe venceu três edições da Libertadores e do Brasileirão, além de duas Copas do Brasil e outras conquistas de menor expressão. Os veteranos Bruno Henrique e Giorgian de Arrascaeta estavam nesta escalação inicial de Jorge Jesus, sendo os únicos remanescentes.

Quem chegou depois e conseguiu melhorar ainda mais o rendimento do Fla foi Pedro. Contratado em 2020 por empréstimo junto à Fiorentina (ITA), o craque logo demonstrou sua importância, “obrigando” o Rubro-Negro a encontrar espaço para que ele pudesse atuar ao lado de Gabigol. Outro que chegou em 2020 e não mais saiu foi o zagueiro Léo Pereira. O quarteto já realizou mais de 300 partidas com o Manto.

Curiosamente, não há ninguém no elenco atual que tenha chegado em 2021. Há, porém, cinco atletas que chegaram em 2022. Ayrton Lucas, Cebolinha, Erick Pulgar, Varela e Evertton Araújo. Este último, no entanto, só estreou profissionalmente em 2023, visto que chegou junto ao Volta Redonda para ficar no sub-20.

E de 2023 em diante?

No ano seguinte, Lorran, que está no Flamengo desde 2021, realizou sua estreia profissional. A lista aqui levantada leva em consideração apenas a data do início da trajetória pelo time de cima, que se deu em 2023. Neste mesmo ano chegaram Luiz Araújo e Rossi – este, titular absoluto desde a chegada.

Para 2024, mais reforços importantes. Afinal, o clube foi ao mercado e contratou Léo Ortiz, Nicolás De la Cruz e Wallace Yan. No meio da temporada, Alex Sandro também chegou, ampliando a força do Fla no setor defensivo. O lateral, aliás, é o que está há mais tempo sem marcar gols no atual elenco rubro-negro.

No ano seguinte, mais uma leva importante de contratações. Danilo, ex-Juventus (ITA), chegou para o começo do ano, enquanto outros reforços vieram para o segundo semestre. São os casos de Jorginho, Carrascal, Emerson Royal, Samuel Lino e Saúl Ñíguez. Por fim, já para 2026, Andrew, Vitão e Lucas Paquetá. O último, aliás, é o que estreou há mais tempo – em 2016. Por ter saído em 2018 e só retornado em 2026, porém, não se encaixa na longevidade aqui destacada.

Jogadores mais longevos no Flamengo

Jogador – Data de anúncio

• Giorgian de Arrascaeta – 12/1/2019
• Bruno Henrique – 23/1/2019
• Pedro – 23/1/2020
• Léo Pereira – 29/1/2020
• Ayrton Lucas – 31/3/2022
• Everton Cebolinha – 20/6/2022
• Erick Pulgar – 29/7/2022
• Varela – 30/7/2022

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