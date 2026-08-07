Vasco acerta a contratação do volante Santiago Sosa por R$ 35,5 milhões

O volante Santiago Sosa será mais um reforço do Vasco. A diretoria cruz-maltina superou os últimos entraves burocráticos com o Racing, que, finalmente, liberou o atleta de 27 anos para embarcar rumo ao Rio de Janeiro.

Conforme o planejamento, o jogador desembarcará na capital fluminense nos próximos dias para ser submetido a exames médicos e oficializar o vínculo contratual com a instituição carioca. A transação movimenta aproximadamente 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35,5 milhões).

Embora o entendimento estivesse encaminhado há mais de sete dias, o atleta já havia se despedido da torcida argentina antes do compromisso diante do Tigre.

Ainda assim, a cúpula do Racing impôs condições rigorosas, exigindo o pagamento de cerca de 50% da quantia total de forma imediata, além de estipular exigências severas quanto a garantias financeiras para se precaver de eventuais atrasos nas parcelas acordadas.

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Embora esses fatores tenham prolongado as tratativas, a gestão vascaína contornou todos os obstáculos e viabilizou a transferência do meio-campista.

Dentro da perspectiva esportiva, o departamento de futebol considera a aquisição estratégica para preencher lacunas e qualificar o plantel. Versátil, Sosa atua tanto na proteção à zaga quanto como defensor central, figurando no radar cruz-maltino desde a temporada passada, após se destacar na campanha vitoriosa do Racing na Copa Sul-Americana de 2024.

Vale destacar que a diretoria oficializou recentemente um pré-acordo com o atacante Facundo Colidio, que assumirá a responsabilidade de ser o novo camisa 9 da equipe.

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