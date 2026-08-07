Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o São Paulo neste sábado (8), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto de tricolores acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com os gaúchos buscando deixar a zona de rebaixamento e os paulistas tentando reencontrar o caminho das vitórias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

O Grêmio volta suas atenções totalmente para o Brasileirão após o avanço na Copa do Brasil. No entanto, com a missão de melhorar sua situação na tabela. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, o Tricolor Gaúcho conquistou apenas cinco pontos, com uma vitória, dois empates e, por fim, duas derrotas.

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Dessa forma, a equipe comandada por Luís Castro ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, empatada com o Internacional,. A briga contra o rebaixamento, além disso, ficou ainda mais apertada após a reação de equipes próximas como Remo e Vasco, deixando o Imortal pressionado por uma resposta imediata.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo também vive um momento complicado. Após disputar a parte de cima da tabela e até liderar o campeonato em determinado momento, o Tricolor Paulista caiu de rendimento e aparece agora na 12ª colocação, com 26 pontos. Portanto, a equipe não vence pelo Brasileirão desde abril, quando derrotou o Mirassol. Desde então, acumulou uma sequência de empates e derrotas, apesar da igualdade considerada importante contra o Flamengo, em seu último jogo pelo campeonato nacional.

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GRÊMIO X SÃO PAULO

Brasileirão – 22ª Rodada

Data e horário: 08/08/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Pavón (Jeovane Cabral). Técnico: Luís Castro.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Sabino) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur, Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

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