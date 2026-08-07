CBF anuncia adiamento de Botafogo x Fluminense pelo Feminino

A CBF anunciou nesta sexta-feira (7/8) o adiamento da partida entre Botafogo e Fluminense, válida pela 15ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. Inicialmente marcado para esta sexta, às 21h30 (de Brasília), o clássico carioca acontecerá na próxima segunda-feira (10/8), às 18h, no próprio Nilton Santos.

A entidade tomou a decisão em comum acordo com os clubes após a Prefeitura do Rio colocar a cidade em Estágio 3 de atenção por causa da previsão de intensificação dos ventos. O protocolo indica, afinal, que uma ou mais ocorrências provocam impactos na rotina do município.

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Fluminense busca classificação; Botafogo tenta reação

O adiamento não altera o cenário das equipes na tabela. O Fluminense ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos, e inicia a rodada buscando se aproximar da zona de classificação para as quartas de final. As Guerreiras do Flu, porém, ainda precisam secar adversários nas três rodadas restantes da primeira fase.

O Botafogo, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a lanterna, com cinco pontos, mas está apenas um ponto atrás do América-MG, primeiro clube fora da zona de descenso. Assim, o clássico pode ganhar ainda mais importância para as Gloriosas na sequência do campeonato. Curiosamente, os rivais também duelam neste fim de semana pelo Brasileirão masculino.

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