Liverpool avança por Barcola, mas PSG exige valor maior

O Liverpool apresentou ao PSG uma proposta de 115 milhões de euros por Bradley Barcola. A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa inglesa e posteriormente confirmada pelo jornal francês L’Équipe nesta sexta-feira (7). Apesar do valor elevado, a oferta não agradou ao clube francês.

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O PSG pretende receber pelo menos 150 milhões de euros (R$ 885 milhões) para liberar o atacante, que deixou de estar na prateleira de inegociável, mas ainda tem um preço alto no mercado. A diretoria parisiense entende que uma eventual saída só acontecerá caso o Liverpool aumente consideravelmente a proposta.

A mudança de postura do PSG está ligada também aos movimentos recentes do clube no mercado. Isto porque, após perder a disputa por Yan Diomande para o Real Madrid, os franceses buscaram alternativas e contrataram Maghnes Akliouche, do Monaco, reforçando o setor ofensivo.

Nesse cenário, a saída de Barcola passou a ser uma possibilidade mais concreta. O atacante perdeu espaço como titular absoluto no trio formado por Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia, mas o PSG não pretende facilitar sua transferência.

Para tirar o francês de Paris, portanto, o Liverpool terá de aumentar a oferta e se aproximar dos 150 milhões de euros exigidos pelo atual campeão europeu.

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