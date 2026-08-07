Reforço do Atlético, Thiago Borbas explica longo jejum de gols

O atacante Thiago Borbas chegou ao Atlético e virou opção no setor ofensivo para o técnico Eduardo Domínguez. No entanto, ele terá que superar um longo jejum sem balançar as redes. O tema foi assunto na entrevista coletiva da apresentação do jogador, que já esteve no banco de reservas nos duelos contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Aos 24 anos, Borbas estava no Real Oviedo, da Espanha, antes de desembarcar em Belo Horizonte para assinar com o Galo. O jogador não marca desde o dia 13 de julho de 2025, quando ainda defendia o Bragantino, clube que detém os seus direitos econômicos.

Por conta do longo tempo sem fazer nem um gol sequer, o atacante explicou o jejum sem marcar. Assim, ele promete brigar por posição no comando do ataque, hoje ocupado por Cassierra.

“Foi bastante tempo, teve a passagem na Espanha. Eu cheguei na metade da temporada. Serviu como experiência. Sou um cara jovem, com vontade de ressurgir na carreira. Nada melhor que esse clube para voltar a fazer gols e me sentir de novo como jogador”, disse o atleta.

Atacante pegou referências antes de assinar com Atlético

Borbas chegou ao Brasil no dia 25 de julho e falou sobre a recepção no Atlético. Inclusive, ele conversou com o goleiro Cleiton, cria da base alvinegra e ex-companheiro no Massa Bruta.

“Falei com Cleiton. Ele falou coisas positivas. Me falou bem do clube e da cidade. Foi legal a recepção, me acolheram bem. Já estou me sentindo em casa e treinando com o grupo”.

Em seguida, o atacante colocou-se à disposição do técnico Eduardo Domínguez para estrear pelo Atlético.

“Estou à disposição do treinador. Quando ele quiser, pode contar comigo. Estou muito bem, me sentindo bem treinando no dia a dia. É uma prova física, que estou passando por uma adaptação, mas muito curta, porque eu já estava bem fisicamente. Vai ser mais fácil me adaptar”.

Aliás, o primeiro jogo de Borbas pode ser já neste sábado (8), quando o Galo enfrenta o Remo, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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