Boa fase! Nestor participa de todos os gols do Bahia após a Copa

O meio-campista Rodrigo Nestor vive um momento de destaque no Bahia após a pausa para a Copa do Mundo. Titular nas quatro partidas disputadas pelo Esquadrão desde a retomada do Brasileirão, o camisa 11 participou de todos os gols marcados pela equipe no período. Assim, balançou as redes uma vez, distribuiu duas assistências e uma pré-assistência. Além disso, envolveu-se diretamente nas principais jogadas ofensivas do time comandado por Rogério Ceni.

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A sequência começou no triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, quando Nestor marcou de pênalti e cobrou o escanteio que resultou no gol de Román Gómez. Fora de casa, contra o Atlético-MG, deu assistência para Ademir no empate por 1 a 1. Já diante do Corinthians, na Fonte Nova, voltou a ser decisivo ao cobrar o escanteio na cabeça de David Duarte, que marcou o gol do empate em 1 a 1. O meia também assumiu protagonismo nas bolas paradas da equipe. Dessa maneira, com cobranças de faltas, escanteios e pênaltis, participou diretamente de jogadas que originaram três dos últimos quatro gols do Bahia através desse fundamento.

Nestor chegou a quatro jogos seguidos como titular

A sequência como titular representa uma marca importante para Nestor. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, no início de 2025, o meio-campista teve a oportunidade de ser titular por mais de dois jogos consecutivos. Mesmo sem ter contado com uma sequência maior ao longo da temporada passada, o camisa 11 terminou 2025 como o meio-campista do elenco tricolor com mais participações em gols, com 14 no total, somando oito gols e seis assistências.

“Estou muito feliz com esse momento, por poder ajudar a equipe regularmente. As jogadas de bola parada são bastante trabalhadas no dia a dia porque sabemos da importância que elas têm dentro do jogo. Quando ela funciona, é mérito de todos nós. Temos o objetivo concreto de voltar à Libertadores e cada detalhe faz a diferença”, afirmou Nestor, que foi eleito o melhor meia do Baianão de 2026.

O Bahia volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Vasco, na Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão ocupa a quinta posição, com 32 pontos, enquanto o adversário é o 18º colocado, com 21 pontos.

Nestor tem bom retrospecto diante do clube carioca: em sete confrontos na carreira, soma quatro triunfos, um empate e duas derrotas. Pelo São Paulo, marcou um gol contra o Vasco no Brasileirão de 2023, em triunfo do time paulista por 4 a 2.

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