Três times, um jogo: Barcelona participa de amistoso com formato inusitado

Barcelona, Udinese e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (8) na primeira edição do Torneio Friuli Venezia Giulia. O evento será realizado no estádio Bluenergy, em Udine, na Itália, e terá um formato diferente do tradicional: cada partida terá apenas 45 minutos.

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O primeiro duelo será entre Nottingham Forest e Udinese, às 15h (de Brasília). Na sequência, o Barcelona enfrenta o time inglês, às 16h, antes de encarar os italianos às 17h. Com três partidas de um tempo cada, as equipes terão aproximadamente 90 minutos de futebol no total.

O Barcelona chega ao torneio após disputar apenas um amistoso nesta pré-temporada. A equipe empatou em 2 a 2 com o Birmingham e acabou derrotada nos pênaltis. O time catalão busca ganhar ritmo e testar algumas opções antes do início da temporada oficial.

A Udinese, por sua vez, ainda procura uma resposta na preparação. O clube italiano disputou quatro amistosos até agora e não conseguiu vencer nenhum deles. Ou seja, o cenário aumenta a importância dos jogos em casa.

Por fim, o Nottingham Forest também chega pressionado após um resultado negativo. Isto porque, na última partida, a equipe acabou sendo goleada pelo Sporting por 4 a 1 e agora terá mais uma oportunidade de ajustar o time e recuperar a confiança durante a pré-temporada.

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