Fluminense anuncia: John Kennedy rompe LCA do joelho direito

Péssima notícia para o torcedor tricolor. No fim da tarde desta quinta-feira (7/8), por meio de suas redes sociais, o Fluminense divulgou que o atacante John Kennedy – artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols – sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Dessa forma, passará por cirurgia para correção no local. John Kennedy, aliás, já faz reabilitação pré-operatória, mas o Tricolor não divulgou a data do procedimento cirúrgico. A lesão se deu durante o jogo de quarta-feira (5/8) contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Neymar “abençoa” sósia em encontro durante o leilão beneficente em São Paulo; veja

Na ocasião, o jogador saiu logo aos 12′ do segundo tempo às lágrimas e com muitas dores no joelho direito. Assim, o diagnóstico negativo se deu nesta sexta. Lesões deste tipo podem deixar o jogador fora de ação entre oito a dez meses.

Hulk foi quem entrou em seu lugar. Além do ex-Atlético-MG, o Flu ainda conta com Rodrigo Castillo e Germán Cano para o setor. Cano não marca gols oficiais desde setembro de 2025, enquanto Castillo – maior contratação da História do clube – ainda não se firmou. São três gols em 12 partidas para o ex-jogador do Lanús (ARG).

Um post compartilhado por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.