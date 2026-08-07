Grêmio define valor para venda de Cristian Olivera

O Grêmio definiu o valor para negociar em definitivo o atacante Cristian Olivera, atualmente emprestado ao Bahia e na mira do Nacional, do Uruguai. O Tricolor aceita iniciar conversas para uma eventual venda a partir de 3,5 milhões de dólares (R$ 17,8 milhões). Entretanto, o Esquadrão necessita ser avisado, pois pagou pelo empréstimo e, pelo contrato, tem preferência pela compra.

Nos últimos dias, o clube uruguaio negociou a contratação do jogador. Inicialmente, o Bahia recusou um empréstimo. Em seguida, o Nacional ofereceu 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) ao Grêmio pela compra do atacante, também não aceito pelo Imortal.

Por outro lado, o Grêmio acredita que houve por parte dos uruguaios uma tentativa de aliciamento ao atacante. Afinal, informou que não entrou em negociação com o Nacional em função do vínculo de empréstimo de Cristian Olivera com o Bahia.

Assim, o Tricolor gaúcho deixa um recado claro: se o clube uruguaio seguir tentando a contratação do jogador, terá que chegar ao valor traçado e ainda informar aos baianos. Aliás, o Esquadrão não deve aceitar liberar o atacante sem receber alguma compensação financeira.

Sem atuar neste segundo semestre pelo clube de Salvador, Cristian Olivera chegou a pedir a rescisão de contrato. No momento, faz atividades individuais no CT Evaristo de Macedo.

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