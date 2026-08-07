Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Fluminense têm clássico marcado nos Embalos de Sábado à Noite. A bola rola às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto lugar, com 34 pontos. Com um jogo a menos, o Mais Tradicional está em oitavo e soma 29.

Onde assistir

SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view) transmitem o duelo.

Como chega o Botafogo

Sem perder após a parada para a Copa do Mundo (duas vitórias e um empate), o Botafogo, enfim, chega a um clássico em um momento favorável, especialmente após a renovação do clube com o lateral-esquerdo Telles, motivo de muito orgulho para a torcida alvinegra.

Sobre a equipe que vai a campo, o técnico Franclim Carvalho não conta com o cabeça de área Huguinho, suspenso por acúmulo de cartões. Domingos, recém-contratado, deve estrear pelo Mais Tradicional. Allan segue fora, em recuperação de uma lesão, ao passo que om atacante Júnior Santos deve voltar a figurar entre os relacionados.

Como chega o Fluminense

O técnico Luis Zubeldía enfrenta momentos de forte pressão no comando do Fluminense, cenário que se agrava ainda mais em virtude do confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Independiente Rivadavia, marcado para a próxima terça-feira.

Diante desse contexto exigente, a comissão técnica pode optar por preservar alguns jogadores titulares ao longo da partida. No que tange ao departamento médico, o atacante John Kennedy fica de fora da equipe, visto que ele foi substituído no clássico contra o Vasco em decorrência de uma entorse no joelho direito.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – Rodada 22

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8/8/2026, às 21h (horário de Brasília)

BOTAFOGO: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles; Domingos, Medina, Danilo e Montoro; Martins e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

FLUMINENSE: Fábio; Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correia (RJ) e Luiz Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.