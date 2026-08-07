Renovação de Telles tem significado especial no Botafogo

A diretoria do Botafogo anunciou, enfim, a renovação do contrato de Telles até o fim de 2028. A medida, que poderia e deveria ser corriqueira em grandes clubes, ganha um sentido muito especial pelo atual momento do Glorioso.

Depois de uma temporada mágica em 2024, todos acreditavam que o Alvinegro estava entrando em uma nova era nas mãos de John Textor. Muito longe disso. O ex-proprietário se envolveu numa série de negócios obscuros e acabou deixando para trás uma dívida de R$ 2,7 bilhões, o que levou o clube ao regime de recuperação judicial para evitar a falência.

Agora nas mãos da GDA, o caminho da credibilidade e da esperança no futuro tem que ser iniciado do zero. E aí entra o simbolismo da renovação de Telles, um dos poucos que ficaram dos recentes momentos de glória.

Telles resiste ao desmantelamento do elenco de 2024

Só para lembrar, deixaram o Botafogo Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Gregore, Savarino, John, Bastos, Barboza e Marlon Freitas, o capitão do time campeão e que chegou a ter o rosto estampado no bandeirão dos ídolos históricos – homenagem retirada após a ruidosa transferência para o Palmeiras. Todos eram titulares. É fato que alguns quase foram obrigados a sair (Igor Jesus e Savarino) devido à crise financeira.

Dos 11 iniciais da equipe, somente, então., Telles e Vitinho permanecem. Por isso, a renovação do lateral-esquerdo e atual líder do elenco é tão importante. Pode significar, aliás, não só o recomeço, mas a consolidação de um ídolo, aquele que assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti e marcar o segundo gol do título da Libertadores. Aquele que agora escolhe ficar para colocar de vez o nome na história do Botafogo. E isso, definitivamente, não é pouco.

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