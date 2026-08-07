Coritiba x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mau momento no Campeonato Brasileiro, Coritiba e Chapecoense fazem duelo neste sábado (8/8), às 20h30, no Couto Pereira, pela 22ª rodada da competição. O Coxa está há quatro partidas sem vencer e quer encerrar o jejum. O time ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, podendo se aproximar do G6. Do outro lado, o Verdão do Oeste, que só venceu o Santos na primeira rodada da disputa, chega desesperado, á que ocupa a lanterna, com apenas 10 pontos.
Onde assistir
A partida terá a transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube).
Como chega o Coritiba
Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Coxa não vive grande fase. O time perdeu para Palmeiras e Cruzeiro, no Couto Pereira, e empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa. Além disso, viu revés diante do Flamengo, na última rodada antes da paralisação do Brasileirão. Diante do lanterna, o Coritiba trata a partida como uma oportunidade importante para voltar a pontuar em casa, recuperar a confiança e aumentar a distância para as últimas posições.
Dentro de campo, o técnico Fernando Seabra não poderá contar com o goleiro Pedro Rangel,que sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos e terá de passar por cirurgia. Em contrapartida, o volante Vini Paulista volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Willian Oliveira e Wallisson deixaram o clube durante a janela de transferências.
Como chega a Chapecoense
Se o Coritiba encontra obstáculos dentro de casa, a Chape vive problema semelhante quando atua como visitante. A equipe catarinense tem a pior campanha da competição longe de seus domínios: foram somente três pontos em 30 disputados, ou seja, aproveitamento de 10%. Para completar o cenário caótico, o time acumula 19 jogos sem vencer na Série A. Aliás, o único triunfo foi há seis meses: no dia 28 de janeiro, quando fez 4 a 2 sobre o Santos, na primeira rodada da competição nacional, na Arena Condá.
O técnico Rafael Lacerda, portanto, busca a virada de chave, mas tem dúvidas. Bolasie recebeu alta do hospital, depois da lesão sofrida no pâncreas no jogo de ida das oitavas, na Arena Condá. Porém, o atacante segue em recuperação. Além dele, o lateral Bruno Tubarão sentiu a coxa contra o Cruzeiro. Assim, Everton pode iniciar a partida como titular pela direita.
CORITIBA x CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data-Hora: 8/8/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco, Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
CHAPECOENSE: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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