Diomande se torna o africano mais caro da história do futebol; veja ranking

A transferência de Yan Diomande do RB Leipzig para o Real Madrid, por 125 milhões de euros (R$ 737,5 milhões), entrou para a história do futebol. O atacante da Costa do Marfim passou a ser o jogador africano mais caro já negociado, de acordo com o levantamento do Somos Fanáticos com valores corrigidos pela inflação até 2026.

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O ranking mostra o domínio de atletas da África Ocidental entre as maiores negociações do continente e também destaca o papel do Lille, da França, como um dos principais clubes na descoberta e valorização de jovens talentos africanos no mercado europeu.

Costa do Marfim aparece como país mais representado

A Costa do Marfim é o país com maior número de jogadores entre as dez maiores transferências africanas da história. Dessa maneira, três marfinenses aparecem na lista: Yan Diomande, líder do ranking, Nicolas Pépé, segundo colocado, e Didier Drogba, que ocupa a nona posição.

A Nigéria vem logo atrás, com dois representantes. Victor Osimhen aparece duas vezes na relação: primeiro pela venda do Lille ao Napoli e depois pela transferência do Napoli para o Galatasaray.

Além disso, o ranking ainda conta com nomes de outros países africanos, como Achraf Hakimi, do Marrocos, Riyad Mahrez, da Argélia, Michael Essien, de Gana, Mohamed Salah, do Egito, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Gabão. A lista reforça a diversidade de nacionalidades entre os grandes negócios envolvendo jogadores do continente.

Lille se destaca na formação de talentos africanos

Entre os clubes europeus, poucos tiveram tanto sucesso na valorização de jogadores africanos quanto o Lille. A equipe francesa aparece como responsável por duas das dez maiores vendas da história envolvendo atletas do continente.

Nicolas Pépé, negociado com o Arsenal, ocupa a segunda posição do ranking, com valor atualizado de 99,6 milhões de euros. Já Victor Osimhen, vendido ao Napoli, aparece em terceiro lugar, com uma negociação equivalente a 93,3 milhões de euros nos valores corrigidos.

Dessa maneira, os números mostram a capacidade do Lille de encontrar jovens promissores, desenvolver seus talentos e transformá-los em grandes ativos financeiros.

Valores atualizados pela inflação

Para comparar transferências realizadas em diferentes períodos, os valores originais dos negócios foram corrigidos pela inflação e convertidos para a realidade de 2026. Dessa forma, negociações antigas, como as de Didier Drogba e Michael Essien, podem ser analisadas ao lado de transferências mais recentes, como as de Yan Diomande e Osimhen.

Veja o ranking das 10 maiores transferências de jogadores africanos (valores corrigidos para 2026):

Yan Diomande (Costa do Marfim | RB Leipzig → Real Madrid): 125 milhões de euros. Nicolas Pépé (Costa do Marfim | Lille → Arsenal): 99,6 milhões de euros. Victor Osimhen (Nigéria | Lille → Napoli): 93,3 milhões de euros. Achraf Hakimi (Marrocos | Internazionale → PSG): 85,6 milhões de euros. Riyad Mahrez (Argélia | Leicester City → Manchester City): 84,4 milhões de euros. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão | Borussia Dortmund → Arsenal): 78,2 milhões de euros. Victor Osimhen (Nigéria | Napoli → Galatasaray): 77,7 milhões de euros. Michael Essien (Gana | Lyon → Chelsea): 56,6 milhões de euros. Didier Drogba (Costa do Marfim | Olympique de Marselha → Chelsea): 54,8 milhões de euros. Mohamed Salah (Egito | Roma → Liverpool): 53 milhões de euros.

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