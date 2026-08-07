Dorival relaciona reforços para enfrentar o Grêmio na Arena

O São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Grêmio neste sábado (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 22ª do Campeonato Brasileiro. Reforços contratados nesta janela, Newton, Iago Borduchi e Domingos Duarte treinaram normalmente no CT da Barra Funda.

Assim, o trio pode fazer sua estreia diante do Tricolor gaúcho. Os jogadores viajaram com a delegação para Porto Alegre e serão relacionados pelo técnico Dorival Júnior. Entretanto, eles devem ficar no banco de reservas.

O paraguaio Bobadilla recuperou-se de dores no joelho direito e também treinou normalmente no CT. Após a atividade, colocou uma bolsa de gelo no local, seguindo o processo de recuperação. Assim, também viajou com a delegação para a capital gaúcha.

Dorival Júnior deve mandar a campo o seguinte time: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho (Bobadilla), Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

Nesta sexta, o treinador iniciou as atividades com a exibição de um vídeo, com instruções sobre o adversário. Em seguida, os atletas foram a campo para o aquecimento. Dorival comandou um trabalho de 11 contra 11, simulando situações de jogo e corrigindo posicionamento e estrutura tática. Para finalizar, o elenco participou de um treinamento de bolas paradas.

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