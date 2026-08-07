Após eliminação, Corinthians inicia preparação para duelo com o Bragantino

O Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (7), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a atividade marcou o primeiro trabalho da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, resultado que confirmou a eliminação alvinegra nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Dessa forma, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Colorado realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamento. Já os demais atletas passaram por atividades de força na academia e, na sequência, participaram de um coletivo comandado pelo técnico Fernando Diniz.

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Por outro lado, o comandante não poderá contar com Yuri Alberto, Vitinho, Alex Santana, Hugo Farias, Kayke e Labyad, todos ainda fora das condições ideias de jogos. Além disso, Memphis Depay ainda não acertou sua renovação com o clube paulista, mas as negociações estão avançadas.

Agora, o Corinthians volta as atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. A equipe busca uma reação após a queda na Copa do Brasil e tenta recuperar a confiança para a sequência da temporada. O duelo contra o Massa Bruta representa a oportunidade de dar uma resposta imediata para a torcida, mesmo fora de casa.

Por fim, o elenco encerra a preparação na manhã deste sábado (8), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão visita o Red Bull Bragantino no domingo (9), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.