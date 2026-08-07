Quartas da Série D do Brasileiro: onde assistir, datas e confrontos

As quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D começam neste sábado (8) com quatro jogos. Nacional x ABC, às 16h, na Arena da Amazônia; São José x Gama, às 17h, no Francisco Novelletto; Uberlândia x CSA, às 17 h, no Parque Sabiá; e Goiatuba x ASA, às 18h30, no Divinão.

Os jogos da volta serão no sábado (15) e domingo (16). Os quatro times que passarem para a semifinal garantem o acesso à Série C de 2027. No entanto, o quarteto que não avançar de fase ainda vai ter a chance de subir.

Numa das novidades da Série D de 2026, que começou com 96 clubes, seis times vão conseguir o acesso. Afinal, os quatro que ficarem para trás nas quartas de final vão jogar playoffs para a definição de mais duas vagas.

Dos oito finalistas da Série D, o Gama é a equipe de melhor campanha. Soma 38 pontos. Na sequência, pela ordem, vem ABC (34 pontos), CSA (32), ASA (32), Goiatuba (32), Uberlândia (29), Nacional (29) e São José (22).

A título de curiosidade a fase da competição tem times de todas as regiões do país. O Nordeste é maioria, com três representantes: ABC, CSA e ASA. O Centro-Oeste tem dois (Goiatuba e Gama), enquanto Sudeste (Uberlândia), Norte (Nacional) e Sul (São José) têm um cada.

Quartas de final da Série D

Ida – Sábado (8/8)

Nacional-AM x ABC – 16h

São José-RS x Gama – 17h

Uberlândia x CSA – 17h

Goiatuba x ASA – 18h30

Volta

Sábado (15/8)

CSA x Uberlândia – 17h

Domingo (16/8)

Gama x São José-RS – 16h

ASA x Goiatuba – 17h

ABC x Nacional-AM – 17h

Onde assistir

As quartas de final da Série D têm transmissão ao vivo da Metrópoles Esportes, pelo canal no YouTube, responsável pelos jogos da competição em 2026.

Resumo das campanhas:

Nacional-AM

• Primeira fase: 2º lugar no A1 com 20 pontos (6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas).

• Mata-mata: Guaraína (2ª fase), Capital (3ª fase) e Iguatu (oitavas)

• Quartas de final: Enfrenta o ABC na disputa direta pelo acesso.

ABC-RN

• Primeira fase: 1º lugar do Grupo A8 com 23 pontos (7 vitórias, 2 empates e 1 derrota).

• Mata-mata: Altos (2[ fase), Águia de Marabá-PA (3ª fase) e Luverdense (oitavas)

• Quartas de Final: enfrenta o Nacional-AM

São José-RS

• Primeira Fase: avançou na 4ª colocação do seu grupo com 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas).

• Mata-mata: Santa Catarina-SC (2ª fase), Portuguesa-RJ (3ª fase)e Treze-PB (oitavas)

• Quartas de final: Enfrenta o Gama na disputa direta pelo acesso.

Gama

• Primeira fase: liderou o A3 de forma invicta com 26 pontos (8 vitórias e 2 empates).

• Mata-mata: Mixto (2ª fase), Porto Velho-RO (3ª fase) e América-RN (oitavas)

• Quartas de final: Enfrenta o São José-RS na disputa direta pelo acesso

Uberlândia

• Primeira fase: classificou-se como líder da chave A11 com 18 pontos (5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas).

• Mata-mata: Rio Branco-ES (2ª fase), Serra Branca-PB (3ª fase) e Portuguesa (oitavas.

• Quartas de Final: duelo com o CSA

CSA

• Primeira Fase: terminou na liderança do seu grupo com 21 pontos (6 vitórias, 3 empates e 1 derrota).

• Mata-mata: Lagarto (2ª fase), Betim (3ª fase) e São Luiz-RS (oitavas)

• Quartas de Final: disputa com o Uberlândia

Goiatuba

• Primeira Fase: avançou em 2º lugar do grupo A9 com 19 pontos (5 vitórias, 4 empates e 1 derrota).

• Mata-mata: Brasiliense (2ª fase), Manauara (3ª fase) e Ferroviário-CE (oitavas)

• Quartas de Final: enfrenta o ASA

ASA

• Primeira Fase: 3ª colocação da chave com 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas).

• Mata-mata: Sergipe (2ª fase), Ivinhema (3ª fase) e Cianorte (oitavas de final)

• Quartas de Final: encara o Goiatuba

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