Barboza treina e pode reforçar o Palmeiras contra o Internacional

O Palmeiras recebeu uma boa notícia na reapresentação desta sexta-feira (7), na Academia de Futebol. Recuperado de um trauma no pé que o tirou dos jogos contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o zagueiro Barboza participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Assim, o defensor aumentou as chances de ficar à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Internacional.
Por outro lado, Gustavo Gómez ainda não reúne condições de retorno. O defensor deu sequência ao tratamento da lesão na coxa direita e realizou trabalhos específicos no gramado, acompanhado pela equipe do Núcleo de Saúde e Performance.
No treinamento, a comissão técnica promoveu uma atividade voltada para aspectos técnicos, com exercícios de construção de jogadas, troca de passes, cruzamentos e finalizações. O elenco ainda fará mais um treino na manhã deste sábado (8), quando Abel Ferreira deve definir a equipe titular para a partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Alviverde enfrenta o Internacional no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. Nesse sentido, a equipe paulista defende uma sequência invicta de quatro partidas diante do Colorado, com três vitórias consecutivas. Além disso, deve voltar a utilizar uma formação mais próxima da considerada ideal após preservar boa parte dos titulares no compromisso pela Copa do Brasil.
Diante do Leão do Pici, Abel Ferreira escalou uma equipe alternativa e manteve apenas Carlos Miguel, Murilo e Marlon Freitas entre os titulares. Caso Barboza confirme presença, a tendência é que o Verdão entre em campo com Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López (Ramón Sosa).