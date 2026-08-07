Santos e SDC Sports agendam reunião para definir sobre SAF

A SDC Sports, também chamada de Saint-Dominique Capital, já concluiu a diligência de cinco meses e prepara uma proposta para comprar a SAF do Santos. Inclusive, assinaram, nesta sexta-feira (7), um carta de intenções para o acordo. Apesar do avanço nas tratativas, ainda não há previsão de assinatura para a venda do futebol alvinegro. A informação é do “Uol”.

A diretoria do Santos agendou para o dia 31 de agosto uma reunião no Conselho Deliberativo, na Vila Belmiro, para que os proprietários do grupo se apresentem formalmente aos conselheiros.

A ideia inicial do Saint Dominique é investir cerca de R$ 2 bilhões (sendo R$ 1 bilhão em aporte e outro bilhão em dívidas). Na proposta, o Santos ainda ficaria com uma porcentagem minoritária das ações do clube.

A diretoria do Santos, aliás, considera que o projeto da SAF se difere dos modelos de Vasco e Botafogo e mantém a expectativa de concluir a venda do clube ainda em 2026, mesmo em ano eleitoral.

O processo para o Santos virar SAF exige uma reforma estatutária (para permitir a venda de até 90% das ações), aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios em Assembleia Geral. Além disso, a conclusão depende de due diligence, envio de proposta vinculante, assinatura de contratos definitivos e cumprimento de condições precedentes.

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Conversa com Neymar

À Revista Pipeline, do Valor Econômico, Michael Lipman, Jesse Fioranelli e Diego Garcia, que estão à frente do projeto, falaram sobre o interesse. Além disso, ressaltam a importância de Neymar, que é ainda jogador do Santos até dezembro.

“Neymar significa muito para este clube e para o futebol. Neste momento, seu foco está em liderar o time em campo – e é exatamente onde ele deve estar. Qual será seu papel além disso é uma conversa para o momento certo, e não temos pressa em forçá-la. Essas conversas funcionam melhor quando nos afastamos do ruído, colocando a escuta em primeiro lugar”, disse Fioranelli, que é diretor de futebol na SDC antes de complementar.

“Se fizermos isso da maneira certa, acreditamos que existe uma forma real de apoiar o Santos no longo prazo, e não apenas neste momento”, concluiu.

Lipman, que é sócio-diretor da empresa, e carrega na bagagem operações na NFL e na UEFA Euro, assegurou que o Santos não foi escolhido à toa.

“É um dos clubes mais tradicionais do mundo do futebol, o clube que deu Pelé ao esporte e que, mais tarde, moldou o início das carreiras de jogadores como Neymar e Rodrygo. Poucas academias em qualquer lugar do mundo produziram um impacto tão consistente no esporte. Essa história, combinada com a marca, a tradição da base e a torcida, dá ao Santos a base necessária para voltar a competir no mais alto nível, desde que haja a estrutura adequada por trás disso”, ressaltou.

Conheça o grupo Saint Dominique

A empresa é um fundo privado de investimentos com sede nos Estados Unidos e capital proveniente da fortuna da família Santo Domingo. Além disso, a família é dona do Grupo Valorem, que controla a TV Caracol na Colômbia, detém ações na AB Imbev e 10% do Washingon Commanders, da NFL.

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