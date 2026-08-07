Evangelista celebra sequência no Palmeiras e agradece confiança de Abel

O Palmeiras realizou mais um treino na tarde desta sexta-feira (7), na Academia de Futebol, e avançou na preparação para o duelo contra o Internacional. Assim, as equipes se enfrentam no domingo (9), às 16h, no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os jogadores do elenco, Lucas Evangelista acumula a maior sequência de partidas, pois participou dos últimos 35 jogos do Alviverde na temporada.

“Estou muito feliz de estar sempre em campo. No fundo, todo jogador quer estar jogando de titular todos os jogos, esse é o objetivo de todo mundo, mas estar entrando há 35 partidas é algo bacana”, disse.

+ Leia mais: Barboza treina e pode reforçar o Palmeiras contra o Internacional

“Eu nem sabia dessa estatística. Fico feliz porque mostra a confiança que o Abel e a sua comissão têm em mim, pelo trabalho que eu venho fazendo todos os dias, seja durante os treinamentos, seja nos jogos que eu venho entrando. Pode ser cinco ou 30 minutos, eu vou sempre dar o meu máximo para estar concretizando ainda mais a confiança do Abel. Fico feliz por estar ajudando e por ter esse número alcançado”, completou.

“Eu estou muito feliz com o que a gente vem fazendo durante este ano, eu acho que consequentemente isso traz o carinho, traz o apoio da nossa torcida, ainda mais jogando dentro da nossa casa. Tenho certeza de que a torcida vai ajudar a gente, como sempre faz, a sair desse jogo com resultado positivo”.

Líder do Brasileirão

A equipe paulista defende uma sequência invicta de quatro partidas diante do Colorado, com três vitórias consecutivas. Além disso, deve voltar a utilizar uma formação mais próxima da considerada ideal após preservar boa parte dos titulares no compromisso pela Copa do Brasil.

Por fim, a equipe é líder isolada do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, oito à frente do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro tem um jogo a menos na disputa pelo título nacional.