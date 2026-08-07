Liverpool encaminha contratação de zagueiro do Barcelona por empréstimo

O Liverpool está próximo de anunciar uma contratação surpreendente para a temporada: Ronald Araújo. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, com informações também confirmadas pela imprensa da Catalunha e da Inglaterra nesta sexta-feira (7), o zagueiro do Barcelona será emprestado ao clube inglês até o fim da temporada.

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Aos 27 anos, o uruguaio, que também exerce a função de capitão no time catalão, chega aos Reds com uma opção de compra ao término do empréstimo. Araújo tem contrato com o Barcelona até 2031 e pode deixar o clube em definitivo caso o Liverpool decida exercer a cláusula.

Na última temporada, o defensor disputou 38 partidas pelo Barcelona e marcou quatro gols.

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