Campeonato Português começa com empate entre Estoril e Famalicão

A temporada 2026/27 do Campeonato Português começou com empate. Na noite desta sexta-feira (7), o Famalicão buscou a igualdade fora de casa diante do Estoril Praia, em partida que terminou 1 a 1 e abriu oficialmente a nova edição da Primeira Liga.

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Antes da bola rolar no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, o local recebeu a cerimônia de abertura da competição. O evento contou com a presença de Pizzi, responsável por levar a bola oficial ao gramado, e de Ricardo Quaresma, que entrou em campo carregando o troféu do campeonato.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (7/8)

Estoril 1×1 Famalicão

Sábado (8/8)

Marítimo x Casa Pia – 11h30

Vitória de Guimarães x Arouca – 14h

Estrela Amadora x Sporting – 16h30

Domingo (9/8)

Porto x Alverca – 14h

Benfica x Académico de Viseu – 16h30

Moreirense x Braga – 16h30

Gil Vicente x Rio Ave – 16h30

Segunda-feira (10/8)

Santa Clara x Nacional – 16h15

*Horários de Brasília.

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