Luiz Henrique encerra negociações com o Flamengo

O atacante Luiz Henrique não será jogador do Flamengo. A assessoria de imprensa do atleta comunicou, na noite desta sexta-feira (7/8), que as conversas com o clube rubro-negro estão encerradas. De acordo com o comunicado, o motivo seriam “acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio”.

“O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo neste momento”, informou o comunicado.

Ainda nesta sexta-feira, o Rubro-Negro travou a negociação por não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, da Rússia, pela forma de pagamento. O clube russo exigia receber o pagamento integralmente à vista para liberar Luiz Henrique. O Fla sinalizou com uma proposta de 35 milhões de euros (quase R$ 207 milhões na cotação atual), sendo 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em variáveis pelo astro.

No entanto, o presidente rubro-negro não pretende fazer “loucuras” para atender o pedido do clube russo. Além disso, o elevado número de empresários — dois pelo Flamengo e outros dois intermediários — tornou-se mais um obstáculo.

Esta é a segunda frustração do Flamengo no mercado. Além da investida por Luiz Henrique, o Rubro-Negro viu o River Plate encaminhar a contratação de Thiago Almada, do Atlético de Madrid — outro grande alvo do clube nesta janela de transferências.

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