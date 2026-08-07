Luis Roberto volta às transmissões da Globo após quatro meses

Destaque na Globo, Luis Roberto voltará às narrações depois do período de afastamento para o tratamento de uma neoplasia na região cervical. Direto do Mineirão, em Belo Horizonte, ele contará a história dos primeiros 90 minutos do duelo entre Cruzeiro e Flamengo, a partir das 21h30, pelas oitavas de final da Libertadores. Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos serão os comentaristas.

Luis Roberto se diz emocionado em fazer o que mais gosta na vida e agradeceu ao público pelas mensagens durante o período em que ficou fora do ar.

“Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional”, disse antes de complementar.

“Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a Vida!”, afirmou Luis Roberto.

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Diagnóstico de Luis Roberto

Neoplasia é o nome dado aos tumores que surgem na região do pescoço, benignos ou malignos, e que podem atingir áreas como boca, faringe, laringe e tireoide. O narrador descobriu o diagnósticos em exames de rotina, sem qualquer alerta mais intenso. Médicos apontam que, além dos sintomas já citados, os sintomas também envolvem aparecimento de nódulos e até sangramento na expectoração.

O narrador tornou público o diagnóstico no início de abril, depois de descobrir uma neoplasia na região cervical em exames de rotina. Como precisou iniciar o tratamento imediatamente, afastou-se das transmissões esportivas da Globo e ficou fora da cobertura da Copa do Mundo.

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