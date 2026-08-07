Garro exalta elenco do Corinthians após eliminação: “Não duvido do meu grupo”

Rodrigo Garro destacou a força do elenco do Corinthians apesar da eliminação para o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. Capitão da equipe sob o comando de Fernando Diniz, o meia argentino valorizou o apoio da torcida no confronto e garantiu dedicação do grupo na sequência da temporada.

“Não sei se viu, o elenco que está hoje é o que foi campeão da Supercopa, da Copa do Brasil e do Paulistão. Se você não acredita que este time pode conseguir coisas grandes, não sei mais o que temos de fazer”, disse.

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“Entendo que a gente está passando por um momento difícil hoje, porque ficamos fora, mas não faço questão de duvidar do meu grupo, do time. O Corinthians é muito grande, e temos muita coisa lá na frente que esta pergunta vai ser respondida”, acrescentou.

Foco na Libertadores e no Brasileirão

Com a saída da Copa do Brasil, o Timão concentra suas atenções na Libertadores. Afinal, a equipe encara o Rosario Central na próxima quinta-feira (13), na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final. O clube ainda aguarda a renovação de contrato de Memphis Depay, que pode ficar à disposição para o duelo.

“Temos que ser autocríticos. Mas hoje não quero dar desculpa para essas coisas. Estou muito triste pela eliminação do Corinthians. É começar a pensar no que vai ser o jogo do fim de semana e na Libertadores”, frisou.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a nona posição, com 29 pontos. Assim, o time está 18 pontos atrás do líder Palmeiras e mantém como objetivo terminar a competição entre os quatro primeiros colocados para garantir uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.

Antes do compromisso continental, o Timão volta a campo pelo Brasileirão. Por fim, a equipe enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela 22ª rodada da Série A.