Vila Nova x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Vila Nova e Sport medem forças neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes miram o topo da tabela para consolidar a briga pelo acesso à elite.

A equipe goiana tenta se reabilitar diante de sua torcida após tropeçar na jornada anterior fora de casa contra o CRB. Por outro lado, o adversário pernambucano busca interromper uma incômoda sequência sem triunfos para colar novamente no grupo dos quatro primeiros colocados.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal fechado pela ESPN. Os torcedores que optarem pelo acompanhamento via streaming poderão assistir ao duelo na plataforma Disney+.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chega pressionado para reencontrar o caminho das vitórias e se manter firme na disputa direta pelas primeiras colocações. Guto Ferreira trabalhou a recomposição defensiva durante a semana para evitar novas falhas.

O Tigre aposta no fator casa para somar três pontos fundamentais nesta metade de campeonato. Uma vitória diante da torcida local garante a permanência da equipe mandante na cola dos líderes do torneio.

Como chega o Sport

O Sport busca quebrar o jejum negativo na competição após engrenar uma incômoda série de empates nas últimas rodadas. Gilmar Dal Pozzo promoveu ajustes no setor ofensivo com o objetivo de dar maior efetividade ao ataque.

O Leão sabe que um resultado positivo longe de seus domínios é crucial para renovar a confiança do elenco. Conseguir a vitória fora de casa reaproxima o time visitante da zona de classificação e alivia a pressão sobre o trabalho da comissão técnica.

VILA NOVA X SPORT

Campeonato Brasileiro Série B – 21ª rodada

Data e horário: 08/08/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO)

VILA NOVA: Helton Leite; Igor Cariús, Douglas Mendes, Breno Bora e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Dodô, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Willian Oliveira, Zé Gabriel, Diego Hernández e Biel; Chrystian Barletta e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

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