São Paulo encaminha empréstimo de Paulinho para clube português

O São Paulo encaminhou a transferência por empréstimo do atacante Paulinho ao Torreense, equipe que disputa a segunda divisão do futebol português. O jogador de 21 anos se destacou no início da temporada ao conquistar a artilharia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, o atleta perdeu espaço no elenco principal e vinha buscando um novo destino para ganhar rodagem no cenário profissional. O acordo firmado entre as partes prevê uma cláusula com opção de compra com valores previamente estabelecidos ao término do vínculo.

A diretoria do Tricolor Paulista chegou a alinhar a cessão gratuita do atacante ao Botafogo-SP nos últimos dias. Por isso, as conversas entre as partes avançaram rapidamente para um desfecho definitivo. A forte repercussão negativa por parte dos torcedores nas redes sociais, contudo, fez a cúpula são-paulina voltar atrás no negócio. Dessa forma, o clube priorizou a saída para o exterior sem custos imediatos, mantendo o controle sobre o percentual dos direitos econômicos.

Valores fixados e trajetória de Paulinho no São Paulo

O contrato estipula que a equipe portuguesa poderá adquirir 60% dos direitos econômicos de Paulinho pelo montante de 600 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões na cotação atual). Além disso, o documento permite a compra dos 40% restantes em duas etapas futuras. O Torreense pagará 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) por 20% no primeiro ano e mais 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pelos últimos 20% no segundo ano pós-compra. Vale destacar que a modesta equipe conquistou a última Taça de Portugal sobre o Sporting, garantindo uma vaga inédita na Liga Europa.

O jovem atacante esteve fora dos planos da comissão técnica liderada por Dorival Júnior ao longo do ano. A diretoria liberou atletas acima de 20 anos para buscarem minutos em outras equipes, já que eles não poderiam atuar na categoria sub-20. Adicionalmente, o jogador sofreu um estiramento ligamentar no joelho durante a final da Copinha, ficando afastado dos gramados por cerca de dois meses. Portanto, a transferência para Portugal é vista como a oportunidade ideal para Paulinho recuperar o ritmo competitivo no futebol europeu.

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