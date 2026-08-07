Operário-PR cai para o São Bernardo e perde chance de ser vice-líder

Na abertura da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário-PR desperdiçou uma oportunidade preciosa de assumir a vice-liderança. No Estádio Germano Krüger, os anfitriões perderam por 3 a 1 para o São Bernardo e, assim, continua atrás do Juventude na tabela.

Pedrinho, Pedro Vitor e Lucas Lima anotaram os gols da equipe dos visitantes, e Vinícius Diniz descontou para o time da cidade de Ponta Gross, no interior paranaense.

Com o tropeço, aliás, o Fantasma permanece com 35 pontos, mesma pontuação da equipe gaúcha, mas em desvantagem no saldo de gols. Mantém-se provisoriamente na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada.

O São Bernardo, por outro lado, ganha quatro posições na classificação da Segundona. Sobe, portanto, para o oitavo lugar, agora com 30 pontos, a três do Novorizontino, que fecha o G6. Além disso, o time paulista volta a vencer na competição após oito jogos.

O jogo

Desde o início, o jogo mostrou-se complicado para o Operário. Aos 30 minutos, Pedrinho abriu o placar para os visitantes. O Fantasma até chegou a balançar a rede nos acréscimos da primeira etapa, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão.

A esperança voltou com Vinícius Diniz, que empatou aos 22 minutos da segunda etapa, aproveitando um rebote dentro da área. Entretanto, a reação não durou: Lucas Lima recolocou o São Bernardo na frente aos 42 minutos e, já nos acréscimos, Pedro Vitor selou a vitória paulista com um belo gol no ângulo.

Próximos compromissos

O Operário precisa se recuperar rapidamente para não deixar escapar o grupo dos quatro primeiros. O próximo desafio será contra o Avaí, novamente em Ponta Grossa, domingo (16), às 11h (de Brasília). Já o São Bernardo volta a jogar na próxima sexta-feira (14), quando recebe o Botafogo-SP, às 19h30, no Primeiro de Maio.

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