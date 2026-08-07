CBF e STJD se reúnem por aproximação entre arbitragem e Justiça Desportiva

O diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes, e o presidente da comissão de arbitragem da entidade, Sandro Meira Ricci, tiveram uma reunião importante. Eles foram à sede do STJD para alinhamento com o presidente do órgão, Luís Otávio Veríssimo, e os demais integrantes do Pleno.

Entre os principais esteve o preenchimento das súmulas das partidas. As entidades, portanto, pretendem revisar os procedimentos para tornar os registros mais claros e completos, facilitando a análise dos processos. A reunião, aliás, também serviu para discutir a modernização dos processos internos e a integração entre as instituições.

“O diálogo institucional entre a CBF e o STJD é parte fundamental desse processo de profissionalização da arbitragem. Além dos investimentos em tecnologia e da definição de novos procedimentos, é essencial que haja alinhamento entre os órgãos para aperfeiçoar o trabalho realizado dentro e fora de campo”, afirmou Veríssimo, ao site da CBF.

“Tivemos uma conversa muito produtiva sobre melhorias no preenchimento das súmulas, que são a base dos processos disciplinares. Quanto mais completas e precisas forem essas informações, maior será a qualidade do trabalho do STJD e mais fortalecidas estarão a segurança jurídica das competições e a legitimidade das decisões da arbitragem”, prosseguiu

Por fim, o encontro também reuniu os vice-presidentes Maxwell Vieira e Marcelo Bellizze (administrativo), além de Luiz Felipe Bulus, diretor da ENAJD. Completaram a mesa os auditores Marco Choy e Mariana Barreiras e o procurador-geral Marcelo Doval Mendes.

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