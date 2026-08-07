Corinthians atrasa salários do elenco, mas prevê pagamento na segunda

O Corinthians voltou a atrasar o pagamento dos salários do elenco profissional. Assim, os vencimentos referentes ao mês de julho tinham como prazo esta sexta-feira (7), mas os valores não entraram nas contas dos jogadores. A diretoria, porém, comunicou o grupo antes da data prevista e informou que pretende regularizar a situação na próxima segunda-feira (10). A informação é do portal “ge”.

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Dessa forma, funcionários do clube, tanto do Parque São Jorge quanto do CT Joaquim Grava, receberam os salários dentro do prazo estabelecido. Para cumprir os compromissos financeiros, a diretoria do Timão também contou com recursos de alguns patrocinadores.

De acordo com pessoas ligadas ao clube, o atraso dos atletas ocorreu por questões burocráticas relacionadas a transações bancárias. Nos últimos dias, o presidente Osmar Stabile se reuniu com o elenco e apresentou a programação financeira do Corinthians, além de assumir o compromisso de quitar os salários na segunda-feira (10).

A promessa de pagamento ocorre um dia após o confronto contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o duelo ocorre neste domingo (9), às 18h30, fora de casa.

Além dos salários, o Corinthians também busca recursos para regularizar os direitos de imagem dos jogadores. Os valores estão atrasados desde 20 de julho, e a diretoria procura alternativas no mercado para colocar os pagamentos em dia.