De la Cruz encerra conversas com Peñarol e fica no Flamengo

O meio-campista Nicolás de la Cruz continuará defendendo o Flamengo nesta temporada. Alvo prioritário do Peñarol no mercado de transferências, ele teve sua permanência confirmada no Rio de Janeiro após o encerramento oficial das tratativas nesta sexta-feira (7). O estafe do jogador uruguaio divulgou uma nota pública para agradecer o interesse e o empenho do clube de Montevidéu nas conversas. No entanto, a equipe de agenciamento informou que as partes não alcançaram um acordo financeiro viável para concretizar a transferência neste momento.

A diretoria do Peñarol tentou viabilizar a chegada do meia por empréstimo, solicitando que o Rubro-Negro arcasse com parte dos salários do atleta. A diretoria do Flamengo recusou a proposta inicial prontamente por conta do alto investimento realizado na contratação do uruguaio. Posteriormente, os dirigentes do clube carioca até cogitaram uma rescisão amigável com De La Cruz, mas as complexidades contratuais travaram o andamento do processo. O meia possui vínculo assinado com a instituição até dezembro de 2028.

Nota oficial do estafe de De La Cruz

A agência Faro Sports ressaltou em seu comunicado a postura respeitosa dos dirigentes uruguaios durante os quase 25 dias de reuniões. A nota destacou que a equipe de trabalho buscou preservar os melhores interesses do atleta, valorizando o esforço conjunto realizado ao longo de todo o processo de negociação.

Dessa forma, a empresa desejou sorte ao Peñarol nos próximos desafios esportivos da temporada, encerrando qualquer possibilidade de saída imediata da capital fluminense.

COMUNICADO FARO SPORTS pic.twitter.com/ppVxmqqliI — FARO Sports © (@faro_sports) August 7, 2026

Permanência no Flamengo com Leonardo Jardim

De La Cruz é torcedor declarado da equipe uruguaia e alimentava o sonho pessoal de atuar no seu país natal. Apesar da frustração do clube de coração, o jogador segue focado e integrado aos treinos no Ninho do Urubu sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

O comandante português conta com o futebol do atleta para encorpar o setor de meio-campo nas competições decisivas do segundo semestre. Assim sendo, o Flamengo garante a permanência de uma das peças mais valiosas do seu elenco.

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