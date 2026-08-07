Ferroviária x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, um duelo de equipes do G4 promete ser eletrizante pela 15ª rodada. Afinal, Ferroviária e Palmeiras medem forças neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa.
Dessa forma, as Palestrinas somam, no momento, 31 pontos, e ocupam a terceira colocação. Já as Guerreiras Grenás estão com 26 pontos, na quarta posição, e tentam encurtar a diferença nas primeiras colocações.
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Onde assistir
O confronto deste sábado (8) terá transmissão da TV Brasil.
Como chega a Ferroviária
A equipe paulista tem feito uma campanha consistente, mas necessita da vitória para encaminhar matematicamente a classificação para a próxima fase. Na rodada anterior, as Guerreiras Grenás bateram o Bahia por 1 a 0.
Na primeira fase, os 18 times se enfrentam em 17 rodadas. Os dois últimos caem para a A2. Os oito melhores avançam para as quartas, (jogos únicos) e semifinal (jogos únicos). Afinal será em ida e volta. Todos recebem R$ 720 mil pela participação. Assim, o campeão recebe R$ 2 milhões e o vice fica com R$ 1 milhão.
Como chega o Palmeiras
As Palestrinas chegam com moral, pois venceram na rodada anterior e mantiveram a sequência invicta. No confronto da semana passada, a equipe paulista derrotou o Internacional por 2 a 1 na Arena Crefisa Barueri, com gols de Brena e Bia Zaneratto. No momento, o Corinthians lidera a competição com 34 pontos, enquanto o São Paulo tem 32.
Aliás, o retrospecto do clássico entre as equipes é equilibrado. Em 30 partidas disputadas, o Verdão soma 12 vitórias, nove empates e nove derrotas, além de 50 gols marcados e 44 sofridos.
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS
15ª Rodada do Brasileiro feminino
Data e Horário: 08/8/2026, 16h (de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
FERROVIÁRIA: Luciana; Katiuscia, Andressa Pereira, Camila Silva e Ana Grazyelle; Maressa, Sissi, Brenda e Duda; Pamela e Mariana (Nat Vendito). Técnico: Leo Mendes
PALMEIRAS: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Diany Martins; Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Pati Maldaner; Emily Assis, Andressinha e Raissa Bahia. Técnica: Rosana Augusto.
Árbitra: Cássia Franca De Souza (DF)
Auxiliares: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Eduarda Gomide Rubio (SP)
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