Fred inicia trajetória no Sub-20 do Fluminense

O Fluminense entra em campo neste sábado (8) para iniciar a sua trajetória na disputa do Campeonato Carioca Sub-20. O confronto diante do Nova Iguaçu está marcado para as 10h, no Estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense. O grande atrativo da partida fica por conta da estreia do ídolo Fred no comando técnico dos Moleques de Xerém. O ex-atacante assumiu a equipe de base com a missão de desenvolver novos talentos para o futebol profissional do Tricolor das Laranjeiras.

A comissão técnica terá novidades importantes na lista de relacionados para o duelo em Nova Iguaçu. O goleiro Gustavo Felix retorna à categoria de base após um período integrado ao elenco principal do Fluminense. Além disso, o atacante Italo Vinícius reforça o setor ofensivo depois de encerrar seu empréstimo ao Fursan Hispania, dos Emirados Árabes Unidos. Em contrapartida, o meia Marcos Paulo e o atacante Bernardo André seguem em tratamento no departamento médico.

Fórmula de disputa da Taça Guanabara

A primeira fase do torneio reúne 12 clubes que se enfrentam em turno único ao longo da fase de classificação. Os oito melhores colocados garantem vaga nas quartas de final, iniciando o mata-mata em partidas de ida e volta.

Nas fases eliminatórias, as equipes com melhor campanha decidem os confrontos em casa e jogam pela vantagem do empate. Por isso, conseguir uma boa pontuação no início da competição é fundamental para assegurar benefícios na reta decisiva.

Desafios do Fluminense no calendário

O planejamento do Fluminense prevê grandes clássicos estaduais ao longo do segundo semestre do calendário de base. A equipe enfrentará Botafogo, Flamengo e Vasco entre os meses de setembro e outubro pelas rodadas decisivas da fase inicial. Os três melhores colocados do torneio asseguram classificação para a Copa do Brasil Sub-20 de 2027.

Assim sendo, o trabalho iniciado por Fred tem como objetivo principal conquistar títulos e garantir o Tricolor nos principais torneios nacionais.

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