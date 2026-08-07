Ponte Preta perde outra e amarga marca negativa histórica na Série B

A Ponte Preta entrou para a história da Série B do Campeonato Brasileiro de forma nada honrosa. Com a derrota por 2 a 0 para o Ceará nesta sexta-feira (7), na Arena Castelão, a Macaca atingiu um recorde negativo. Afinal, são 15 jogos consecutivos sem vencer, superando o jejum do ABC em 2023 e, assim, tornando-se a equipe com a pior sequência da competição. O novo revés escancara a crise que assola o clube e reforça a campanha desastrosa de 2026.

O jogo já começou torto para os campineiros. A expulsão de Júlio, ainda no primeiro tempo, deixou a equipe visitante em desvantagem numérica e abriu espaço para o Ceará dominar. Lucca aproveitou a fragilidade defensiva e marcou o primeiro gol, colocando os donos da casa em vantagem.

Na segunda etapa, o cenário não mudou. Sem forças para reagir, a Ponte viu Giulio ampliar o placar e decretar mais uma derrota dos paulistas. Para o Ceará, o resultado trouxe alívio na tabela; para a Macaca, significou a consolidação de um recorde que nenhum clube gostaria de carregar.

Saiba como foi o outro jogo desta sexta (07/8) na abertura da 21ª rodada

Ponte: 15 pontos atrás do primeiro time fora do Z4

Com apenas nove pontos somados em 21 rodadas, a Ponte segura a lanterna da Série B. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP, já é de 15 pontos — um abismo que torna a permanência na divisão cada vez mais improvável.

O colapso dentro de campo reflete os problemas extracampo. Atrasos salariais que se arrastam desde 2025 minam o ambiente e ajudam a explicar a pífia campanha. O recorde negativo, agora isolado, simboliza não apenas a má fase esportiva, mas também a crise institucional que ameaça a Ponte Preta.

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