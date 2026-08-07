Filho de Zidane deixa o Granada e assina contrato com o Leganés

O goleiro Luca Zidane definiu o seu futuro no futebol espanhol nesta sexta-feira (7). O atleta de 28 anos rescindiu o seu contrato com o Granada de forma amigável e assinou com o Leganés para a sequência da temporada. Ambas as equipes disputam a segunda divisão do campeonato nacional. O filho do lendário meia Zinédine Zidane encerra a sua passagem pelo antigo clube após duas temporadas completas e 45 partidas oficiais disputadas.

A negociação marca mais um capítulo na carreira de Luca Zidane na divisão de acesso da Espanha. Anteriormente, o jogador acumulou passagens por equipes como Racing de Santander, Eibar e Rayo Vallecano. O atleta iniciou a sua formação nas categorias de base do Real Madrid em 2004, chegando a atuar pela equipe B do clube merengue antes de buscar espaço definitivo em outros projetos.

Desempenho de Luca Zidane na Copa do Mundo

O arqueiro ganhou grande destaque internacional ao defender a seleção da Argélia no ciclo recente do futebol mundial. O jogador assumiu a titularidade da baliza africana durante a Copa do Mundo de 2026, participando de três das quatro partidas disputadas pelo país no torneio continental. Desse modo, o acerto com o Leganés surge como uma oportunidade importante para o atleta manter a sequência de jogos no futebol europeu.

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