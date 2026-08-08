Botafogo detalha plano estratégico de recuperação da SAF

O Botafogo divulgou, na noite desta sexta-feira (8), uma nota detalhando como será o plano estratégico de recuperação da SAF para 100 dias. O futebol do clube alvinegro, aliás, saiu das mãos do empresário John Textor e ficou sob a responsabilidade da GDA Luma, grupo que está muito perto de concretizar o processo de mudança e cujo sócio-gerente é Gabriel de Alba.

O clube lembra que a primeira etapa teve início no dia 14 de maio. Naquela data, aliás, Eduardo Iglesias assumiu o cargo de diretor executivo da SAF. 85 dias se passaram desde então.

A partir daí, o Glorioso estabeleceu metas financeiras, como auditoria completa das finanças da SAF, revisão de contratos, redução de despesas e negociação direta com os credores da Recuperação Judicial.

“Os desafios permanecem relevantes, mas os avanços já alcançados reforçam a convicção de que o Botafogo está construindo bases sólidas para um futuro financeiramente sustentável, esportivamente competitivo e institucionalmente forte”, destaca o Mais Tradicional, em um trecho.

No comunicado, o Botafogo cita o “alinhamento com o investidor” Gabriel de Alba, o novo homem forte da SAF.

“O apoio financeiro e institucional tem sido decisivo para a implementação das medidas previstas e para a construção de um novo ciclo de crescimento do clube”, lembra o Alvinegro.

Botafogo enumera objetivos