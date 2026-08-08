Botafogo detalha plano estratégico de recuperação da SAF

O Botafogo divulgou, na noite desta sexta-feira (8), uma nota detalhando como será o plano estratégico de recuperação da SAF para 100 dias. O futebol do clube alvinegro, aliás, saiu das mãos do empresário John Textor e ficou sob a responsabilidade da GDA Luma, grupo que está muito perto de concretizar o processo de mudança e cujo sócio-gerente é Gabriel de Alba.
O clube lembra que a primeira etapa teve início no dia 14 de maio. Naquela data, aliás, Eduardo Iglesias assumiu o cargo de diretor executivo da SAF. 85 dias se passaram desde então.
A partir daí, o Glorioso estabeleceu metas financeiras, como auditoria completa das finanças da SAF, revisão de contratos, redução de despesas e negociação direta com os credores da Recuperação Judicial.
“Os desafios permanecem relevantes, mas os avanços já alcançados reforçam a convicção de que o Botafogo está construindo bases sólidas para um futuro financeiramente sustentável, esportivamente competitivo e institucionalmente forte”, destaca o Mais Tradicional, em um trecho.
No comunicado, o Botafogo cita o “alinhamento com o investidor” Gabriel de Alba, o novo homem forte da SAF.
“O apoio financeiro e institucional tem sido decisivo para a implementação das medidas previstas e para a construção de um novo ciclo de crescimento do clube”, lembra o Alvinegro.
Botafogo enumera objetivos
1) Realizar uma auditoria completa das finanças da SAF.
2) Revisitar contratos, reduzir despesas, criar novos protocolos internos e redefinir diretrizes de gestão, scout, contratações e política salarial do Departamento de Futebol.
3) Intensificar o diálogo e a negociação direta com os credores do Plano de Recuperação Judicial, inclusive por meio de reuniões presenciais, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a construção de soluções.
4) Trabalhar pela manutenção e renovação dos atletas considerados estratégicos para a continuidade do projeto esportivo.
5) Equilibrar a composição do elenco entre experiência e juventude, construindo uma equipe sustentável e competitiva, com espaço para a integração e valorização dos atletas formados nas categorias de base.
6) Restabelecer as conexões institucionais com o mercado, fortalecendo o relacionamento com entidades governamentais, clubes, agentes e demais participantes do ecossistema do futebol.
7) Apresentar às lideranças do Clube um cenário realista para os próximos três anos, estabelecendo diretrizes claras para a reconstrução e o crescimento sustentável da SAF.
8) Ao longo desses primeiros meses, foram alcançados avanços relevantes em todas as frentes estabelecidas. Algumas decisões exigiram medidas difíceis e, por vezes, impopulares. No entanto, todas elas foram tomadas com responsabilidade, transparência e foco na sustentabilidade financeira, na estabilidade institucional e na competitividade esportiva.
Cortar na carne
Em seguida, o Botafogo coloca que algumas decisões foram difíceis e amargas. O clube mergulhou em uma crise financeira e administrativa desde o ano passado.
“Ao longo dos primeiros meses, foram alcançados avanços relevantes em todas as frentes estabelecidas. Algumas decisões exigiram medidas difíceis e, por vezes, impopulares. No entanto, todas elas com responsabilidade, transparência e foco na sustentabilidade financeira, na estabilidade institucional e na competitividade esportiva”, acrescentou o Mais Tradicional.
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