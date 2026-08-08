Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Grêmio recebe o São Paulo neste sábado (8), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto de tricolores acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com os gaúchos buscando deixar a zona de rebaixamento e os paulistas tentando reencontrar o caminho das vitórias.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos, ao vivo, a partir das 14h30. Bem cedo, portanto. Diego Mazur narra o embate. Ele conta com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Só fera!

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